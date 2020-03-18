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Экс-замглавы администрации Воронежа Антиликаторов задержан по подозрению во взяточничестве

По данным следствия, обвиняемый в 2018 году через посредника получил 1,5 млн рублей за содействие коммерческой организации

ТАСС, 18 марта. Следственное управление СК по Воронежской области официально подтвердило возбуждение уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Воронежа, а ныне руководителя агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов Воронежской области Алексея Антиликаторова по подозрению в получении взятки. Он задержан, сообщается в среду на официальном сайте регионального ведомства.

Ранее источник в правоохранительных структурах сообщил ТАСС, что в кабинете Антиликаторова прошли обыски, возбуждено уголовное дело. Проведение обысков он подтвердил на своей странице в Instagram, уточнив, что "суть предъявляемых обвинений пока неизвестна".

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") в отношении бывшего заместителя главы администрации городского округа город Воронеж. Задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Антиликаторов в апреле 2018 года, занимая пост заместителя главы администрации Воронежа, через посредника получил 1,5 млн рублей за содействие коммерческой организации. В региональном ведомстве уточнили, что обыски проводились силами следователей следственного управления СК при взаимодействии с сотрудниками УФСБ по Воронежской области.

Алексей Антиликаторов является директором областного казенного учреждения "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов", которое входит в департамент экономического развития Воронежской области. Как сообщается на сайте агентства, оно занимается оценкой, сопровождением и внедрением инновационных проектов, созданием благоприятных условий для развития конкурентной среды в инновационной сфере и поддержкой малого и среднего предпринимательства.

Теги
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