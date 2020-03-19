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Защита подозреваемого в коррупции замминистра по ЧС Татарстана обжалует его арест

Ильхама Насибуллина арестовали на два месяца

КАЗАНЬ, 18 марта. /ТАСС/. Защита замминистра по чрезвычайным ситуациям Татарстана Ильхама Насибуллина, подозреваемый в совершении коррупционных преступлений, не согласна с его арестом на два месяца и будет обжаловать меру пресечения, сообщил журналистам в среду адвокат Фаниль Кадыров.

"С мерой пресечения мы не согласны будем ее обжаловать", - сказал адвокат.

17 марта по подозрению в преступлениях, предусмотренных ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), был задержан 57-летний заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан. Также были задержаны директор и заместитель директора одной из казанских фирм. По версии следствия, с 2013 года сотрудники МЧС Татарстана учредили фирму, фактически дублирующую функции поисково-спасательной службы при главке.

По данным следователей, злоумышленники склоняли юрлиц к заключению договоров с подконтрольной им фирмой. При этом к исполнению договорных обязательств привлекались сотрудники поисково-спасательной службы. В результате злоумышленниками был извлечен доход в размере более 161 млн рублей.

Теги
РоссияТатарстан
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