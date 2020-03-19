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Бывшему вице-губернатору Петербурга заранее продлили арест по делу о хищениях

Он будет находиться под стражей до 10 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство гособвинения и продлил до 10 июля срок содержания под стражей бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну в рамках судебного следствия по делу о получении взяток и мошенничестве при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу. Об этом ТАСС в среду сообщил его адвокат Дмитрий Попов.

"Меру пресечения в виде заключения под стражу продлили. Обжаловать, конечно, будем", - сказал защитник.

Срок меры пресечения истекал 10 апреля. Ожидалось, что соответствующее ходатайство будет подано в начале апреля. Однако гособвинение решило заранее просить суд о продлении срока содержания под стражей Оганесяна до 10 июля. Ходатайство удовлетворили.

В среду, 18 марта, Верховный суд принял постановление об ограничении рассмотрения уголовных и других категорий дел российскими судами, а также доступа посетителей в суды из-за коронавирусной инфекции.

Бывшему вице-губернатору предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Вместе с Оганесяном фигурантами дела стали еще восемь человек, в числе которых бывший замглавы комитета по строительству города Александр Янчик. Им были предъявлены обвинения в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

В прошлом году дело бывшего вице-губернатора было направлено в Смольнинский районный суд Петербурга, который постановил вернуть материалы в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений. На тот момент Оганесян признавался, что присвоил не менее 28 млн рублей из выделенных средств на установку табло при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу, но выступал против возврата дела в прокуратуру. Тем не менее дело вернулось в надзорный орган, а позже - к следователям, которые в рамках доследования предъявили Оганесяну обвинение в новой редакции, добавив к хищениям получение взятки.

Об уголовном деле

Оганесян занимал пост вице-губернатора Петербурга по строительству с 2013 года по 2015 год и курировал строительство стадиона "Газпром Арена" на Крестовском острове.

По версии следствия, он вместе с бывшим замглавы комитета по строительству Санкт-Петербурга Александром Янчиком создал организованную преступную группу, получил от руководителя компании "Театрально - декорационные мастерские" (ТДМ) взятку более чем в 22 млн рублей, которая была выплачена за содействие в заключении контракта на установку табло для стадиона. Кроме того, еще 50 млн рублей аванса были направлены на счета ТДМ.

Следствие считает, что Оганесян участвовал в хищении аванса, его действия были квалифицированы по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Еще одну взятку, по версии следствия, бывший чиновник получил от руководителя компании "Стройэлектромонтаж-5" Василия Сливкина (через его сына Кирилла Сливкина) за помощь при заключении контрактов на художественную подсветку стадиона.

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