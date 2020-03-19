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Мужчина получил ранение на стройке больницы для зараженных коронавирусом в Новой Москве

Полиция разыскивает стрелявшего

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Мужчина получил ранение из травматического оружия на стройплощадке больницы для зараженных коронавирусом в поселении Вороновское Новой Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"На стройплощадке больницы, предназначенной для заболевших коронавирусом, произошла стрельба, ранен один человек. По предварительной информации, он находится в состоянии опьянения", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД рассказали, что в полицию поступило сообщение от неизвестного о причинении ему телесных повреждений. Со слов заявителя, в него выстрелили из травматического пистолета. Приехавшие полицейские нашли мужчину, который пояснил, что в ходе бытового конфликта его оппонент выстрелил в него из травматического оружия и скрылся. Полиция разыскивает стрелка.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, который среди прочего предполагает и возведение инфекционного корпуса. Новая больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское деревни Голохвастово. Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны.

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Россия
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