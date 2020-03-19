Движение в сторону Москвы восстановлено после обрушения перехода на трассе под Владимиром

ВЛАДИМИР, 19 марта. /ТАСС/. Движение транспорта в сторону Москвы восстановлено на месте обрушения надземного пешеходного перехода на трассе М-7 "Волга" в Собинском районе Владимирской области, в который врезался "КамАЗ". Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

В результате обрушения моста движение на федеральной трассе М-7 "Волга" было затруднено.

"В настоящее время на месте происшествия проводятся мероприятия по устранению последствий инцидента. По состоянию на 00:40 мск движение в сторону Москвы восстановлено", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в полиции, причиной обрушения стало самопроизвольное поднятие кузова грузовика. Пострадавших в результате инцидента нет.