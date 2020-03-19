Суд по делу историка Соколова может начаться без его личного присутствия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Суд в Петербурге может начать рассматривать дело обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия историка Олега Соколова, который на данный момент находится в московском следственном изоляторе "Бутырка", без его личного присутствия. Об этом ТАСС сообщил адвокат историка Александр Почуев.

Защитник не исключает, что это связано с мерами, предпринятыми из-за коронавирусной инфекции.

"Вопрос об этапировании из Москвы в Санкт-Петербург решится в течение недели. Из-за всей сложившейся ситуации суд [в Петербурге] может начать рассматривать дело без личного присутствия Соколова - он будет участвовать по видеоконференцсвязи", - сказал адвокат.