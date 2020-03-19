{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело историка Олега Соколова

Суд по делу историка Соколова может начаться без его личного присутствия

По словам его адвоката, вопрос об этапировании Соколова из Москвы в Петербург решится в течение недели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Суд в Петербурге может начать рассматривать дело обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия историка Олега Соколова, который на данный момент находится в московском следственном изоляторе "Бутырка", без его личного присутствия. Об этом ТАСС сообщил адвокат историка Александр Почуев.

На эту тему

Защитник не исключает, что это связано с мерами, предпринятыми из-за коронавирусной инфекции.

"Вопрос об этапировании из Москвы в Санкт-Петербург решится в течение недели. Из-за всей сложившейся ситуации суд [в Петербурге] может начать рассматривать дело без личного присутствия Соколова - он будет участвовать по видеоконференцсвязи", - сказал адвокат.

Теги
РоссияДело историка Олега Соколова
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
В частности, она сообщала о заболевших новым коронавирусом на территории региона. Информация является ложной
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС