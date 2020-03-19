Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

ТАСС, 19 марта. Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.

"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлены факты распространения не соответствующих действительности сведений о коронавирусе. В частности, сообщалось о заболевших гражданах на территории Амурской области. Данная информация является ложной. Сотрудники МО МВД России "Свободненский" установили местную жительницу, причастную к распространению вышеуказанной информации. На женщину составлен административный материал, который будет передан в суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.

Административный протокол составлен по части 9 статьи 13. 15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободной массовой информации"). За это предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 30 до 100 тыс. рублей, на должностных лиц - от 60 до 200 тыс. рублей, на юридических лиц - от 200 до 500 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без нее.

Как рассказала в среду журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова, эпидемическая ситуация в области остается стабильной. Заболеваемость респираторными инфекциями значительно ниже пороговых значений и даже ниже показателей соседних регионов Дальнего Востока. Подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом нет.