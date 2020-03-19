В Благовещенске частично обрушилась стена в многоквартирном доме

ТАСС, 19 марта. Частичное обрушение стены у самой крыши в 44-квартирном доме произошло в Благовещенске на улице Нагорной 4/2, сообщает в четверг пресс-служба администрации города. Семья с четырьмя детьми, жившая в квартире, отселена в муниципальное жилье, опасности для других помещений дома нет.

"В связи с поступлением информации о частичном обрушении стены в одной из квартир 44-квартирного дома по улице Нагорной, 4/2, на место оперативно выехала рабочая группа администрации Благовещенска под руководством первого заместителя мэра города Олега Имамеева. В данной квартире проживает семья в составе шести человек, из которых четверо - несовершеннолетние. Семья уже разместилась в предоставленном муниципалитетом жилье", - говорится в сообщении.

В целом угрозы зданию нет, отселение собственников других квартир не требуется. По предварительной оценке, из-за протекающей крыши и постоянного намокания чердачных перекрытий частично обрушился фронтон с наружной стороны дома. Фонд капитального ремонта Амурской области согласился на предложение мэрии перенести срок ремонта этого дома на 2020 год.

Утром в четверг на место направлены специалисты стройэкспертизы, которые сделают заключение о дальнейших действиях по ремонту жилого помещения и объему работ. Управляющая компания, которая обслуживала многоквартирный дом, была лишена лицензии.