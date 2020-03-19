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Группа мошенников под видом врачей обманули более 8 тыс. жителей Дальнего Востока

Предварительный ущерб от их действий оценивается на сумму более чем в 100 млн рублей

ТАСС, 19 марта. Полицейские в Хабаровском крае пресекли деятельность группы мошенников, которые представлялись врачами и предлагали жителям Дальнего Востока пройти медицинское обследование. Предварительный ущерб оценивается более чем в 100 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления МВД России.

"Пресечена деятельность псевдомедицинских учреждений, расположенных на территории г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре и г. Благовещенска. Расследованием установлено, что потерпевшими по уголовному делу являются более 8 тыс. жителей городов Дальнего Востока, большинство из которых - пенсионеры. Предварительная сумма ущерба составляет более 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что участники группы арендовали помещения в крупных торговых центрах, устанавливали псевдомедицинское оборудование, создавали колл-центры для обзвона жителей городов Дальнего Востока с предложением пройти бесплатную диагностику. Затем мошенники, не имеющие медицинского образования, вводили в заблуждение пожилых людей и предлагали им быстрое излечение.

"Пациентов центров намерено вводили в заблуждение относительного того, что частичная оплата лечения будет произведена за счет средств федерального бюджета по специальной федеральной программе, после чего убеждали заключить кредитный договор и оплатить псевдолечение на предложенных кредитных условиях. Как правило, сумма договоров варьировалась от 150 до 350 тыс. рублей", - уточняется в сообщении.

Всего выявлено пять подобных организаций в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске. Возбуждено уголовное дело, продолжается расследование. В качестве обвиняемых привлечено 11 человек, проверяется причастность еще 30.

Теги
РоссияХабаровский край
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