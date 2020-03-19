Полиция в Оренбурге изъяла крупную партию наркотиков

ОРЕНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Оренбурге изъяли крупную партию наркотиков, которые студенты одного из местных вузов готовили к сбыту. Возбуждено уголовное дело, молодые люди помещены под домашний арест, сообщила в четверг пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.

"Оренбургскими полицейскими изъято свыше 22 кг наркотических веществ, подготовленных к сбыту. По полученной оперативной информации, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Оренбургской области установили группу лиц, состоящую из двух студентов одного из вузов Оренбурга, занимающихся сбытом наркотических средств. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ, частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - отмечается в сообщении.

По информации УМВД, в ходе оперативно-разыскных мероприятий в лесу Подмосковья был найден 21 кг наркотических веществ, которые предназначались для участников группы, они также были изъяты. За совершение данного преступления студентам может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.