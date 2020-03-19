В Москве пресекли мошенничество при получении кредита на сумму более 1 млрд рублей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Полицейские пресекли случай мошенничества при получении кредита по фальшивым документам на 1 млрд рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ФСБ России выявлен факт мошенничества в отношении кредитной организации, - сказала она. - Материальный ущерб, нанесенный кредитному учреждению, составил более 1 млрд рублей".

По словам Волк, 39-летняя жительница Подмосковья создала сеть организаций для работы на рынке драгоценных металлов и камней. Затем она обратилась в один из коммерческих банков Москвы с целью получения кредита, при этом женщина предоставила фиктивные документы и указала в обеспечительных мерах товар, фактически отсутствующий в обороте - лом и изделия из драгоценных металлов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

"Полицейскими проведено более двадцати обысков в Москве и Московской области. Изъяты около десяти килограммов металла желтого цвета и другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела", - добавила представитель МВД.

В настоящее время женщина находится под домашним арестом.