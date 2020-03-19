{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве пресекли мошенничество при получении кредита на сумму более 1 млрд рублей

Подозреваемая находится под домашним арестом

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Полицейские пресекли случай мошенничества при получении кредита по фальшивым документам на 1 млрд рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ФСБ России выявлен факт мошенничества в отношении кредитной организации, - сказала она. - Материальный ущерб, нанесенный кредитному учреждению, составил более 1 млрд рублей".

По словам Волк, 39-летняя жительница Подмосковья создала сеть организаций для работы на рынке драгоценных металлов и камней. Затем она обратилась в один из коммерческих банков Москвы с целью получения кредита, при этом женщина предоставила фиктивные документы и указала в обеспечительных мерах товар, фактически отсутствующий в обороте - лом и изделия из драгоценных металлов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

"Полицейскими проведено более двадцати обысков в Москве и Московской области. Изъяты около десяти килограммов металла желтого цвета и другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела", - добавила представитель МВД.

В настоящее время женщина находится под домашним арестом.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
Устроившего стрельбу в воинской части в Забайкалье срочника этапировали в СИЗО Читы
Ранее экспертиза признала военнослужащего вменяемым
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС