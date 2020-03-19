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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Устроившего стрельбу в воинской части в Забайкалье срочника этапировали в СИЗО Читы

Ранее экспертиза признала военнослужащего вменяемым

ТАСС, 19 марта. Солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов, который устроил стрельбу в воинской части Забайкальского края, в результате чего погибли восемь человек, этапирован в СИЗО Читы после прохождения психиатрической экспертизы в Москве.

Об этом сообщил адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев на своей странице в Facebook.

2 марта источник ТАСС, знакомый с материалами дела, сообщил, что экспертиза, проведенная в институте им. В. П. Сербского, признала Шамсутдинова вменяемым.

"В Читу в СИЗО поступил после экспертизы Рамиль Шамсутдинов, я сегодня был у него. Мы беседовали, чувствует он себя хорошо, здоров", - сказал Тугушев.

 

Теги
РоссияЗабайкальский крайРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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