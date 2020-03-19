{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Начальника филиала госпиталя в Амурской области подозревают в получении взятки

Сумма взятки составляет 16 млн рублей

ТАСС, 19 марта. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника одного из филиалов военного госпиталя в Амурской области, который подозревается в получении взятки в 16 млн рублей, сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

"Установлено, что с 2014 года по 2019 год начальник одного из филиалов военного госпиталя в Амурской области, используя свои должностные полномочия в корыстных целях, через посредника получил 16 млн рублей от подчиненных работников за распределение им премий из фонда экономии оплаты труда" - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы до трех лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы взятки.

Теги
РоссияАмурская область
Реклама на ТАСС
Астраханский врач-психиатр Шишлов вышел на свободу через неделю после оправдания
Комментарием УФСИН России по Республике Калмыкия ТАСС пока не располагает
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС