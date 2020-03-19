Начальника филиала госпиталя в Амурской области подозревают в получении взятки

ТАСС, 19 марта. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника одного из филиалов военного госпиталя в Амурской области, который подозревается в получении взятки в 16 млн рублей, сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

"Установлено, что с 2014 года по 2019 год начальник одного из филиалов военного госпиталя в Амурской области, используя свои должностные полномочия в корыстных целях, через посредника получил 16 млн рублей от подчиненных работников за распределение им премий из фонда экономии оплаты труда" - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы до трех лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы взятки.