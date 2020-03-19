Астраханский врач-психиатр Шишлов вышел на свободу через неделю после оправдания

АСТРАХАНЬ, 19 марта. /ТАСС/. Астраханский врач-психиатр Александр Шишлов вышел на свободу из колонии-поселения спустя неделю после отмены обвинительного приговора Краснодарским кассационным судом, сообщила ТАСС координатор профсоюза "Действие" по Астраханской области Ксения Литвинова.

Астраханского психиатра Александра Шишлова приговорили к двум годам колонии-поселения за убийство, совершенное его бывшим пациентом. 11 марта Кассационный суд Краснодара отменил решение Астраханского областного суда и отправил дело на пересмотр.

"После того, как краснодарский суд принял решение, Сашу должны были тут же отпустить домой. Но его неделю незаконно удерживали в колонии, объясняя тем, что документы с "живой" печатью еще не дошли в Калмыкию. Электронную версию документов в колонии не принимали. Сейчас Саша дома", - сказала ТАСС Литвинова.

Собеседница агентства добавила, что Шишлов будет находиться в Астрахани под подпиской о невыезде. Профсоюз "Действие" намерен добиваться полной реабилитации врача.

Как прокомментировали ТАСС в пресс-службе УФСИН России по Республике Калмыкия, в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством, освобождение от отбывания наказания производится в день поступления соответствующего постановления или определения суда в оригинале в учреждение. Как только эти документы поступили в УФСИН России по региону, Шишлов был незамедлительно освобожден.

Летом 2019 года Кировским районным судом Астрахани было установлено, что при очередном освидетельствовании Шишлов доложил врачебной комиссии недостоверные сведения об улучшении состояния пациента, который страдал хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении и нуждался в продолжении лечения. Пациента выписали из психиатрического стационара, а спустя два месяца он убил полуторогодовалую дочь своей племянницы. В ноябре официальный представитель Генпрокуратуры сообщал, что прокуратура изучит судебные решения в отношении двух врачей из Астраханской области Александра Шишлова и Константина Сергина, чьи уголовные дела вызвали широкий общественный резонанс.

В новость были внесены изменения (10:12 мск) - добавлен комментарий УФСИН.