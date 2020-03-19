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В Приморье возбудили дела о торговле информацией об умерших пациентах скорой

Врачи продавали информацию об умерших похоронным агентам, чтобы те могли предложить свои услуги их родственникам раньше конкурентов

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Следственное управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудило несколько уголовных дел о взяточничестве в отношении врача скорой помощи и сотрудника полиции, которые продавали агентству ритуальных услуг информацию об умерших гражданах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации источника, дела возбуждены по статье 290 Уголовного кодекса "Получение взятки" в отношении сотрудника станции скорой помощи Владивостока и сотрудника полиции города. За плату они передавали похоронным агентам информацию об умерших, что позволяло представителям коммерческой компании раньше всех предложить свои услуги родственникам.

Информацию подтвердили в Следственном комитете. "В настоящий момент мы подтверждаем возбуждение уголовного дела. Подробности не раскрываются в интересах следствия", - сказал ТАСС представитель регионального управления Следственного комитета.

Как пояснил ТАСС источник, за каждую передачу информации врач и полицейский получали деньги. Каждый из них таким образом "заработал" по несколько сот тысяч рублей. Фигурантами уголовных дел стали также покупатели информации.

По данным источника, в среду было проведено около 20 обысков в помещениях Управления МВД Владивостока, на станции скорой помощи города и в МУП "Некрополь".

Теги
РоссияПриморский край
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