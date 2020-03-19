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На Кубани суд приговорил к 7 годам заключения мошенника, обманувшего более 140 дольщиков

Мошенник обещал построить 4 многоэтажки, но не выполнил обязательства, чем нанес ущерб покупателям квартир на 369 млн рублей

СОЧИ, 19 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Сочи приговорил к 7 годам заключения жителя Ростова-на-Дону по делу о мошенничестве в сфере долевого строительства на территории города. В результате действий подсудимого были обмануты более 140 человек. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Подсудимый, являясь руководителем строительной компании, привлек денежные средства более 140 жителей Краснодарского края и других регионов России под видом долевого участия в строительстве жилых домов в Сочи. В срок, указанный в договорах, строительство 4 многоквартирных домов злоумышленник не завершил. Центральный районный суд города Сочи признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

Установлено, что мужчина, несмотря на переносы сроков ввода многоэтажек в эксплуатацию в течение нескольких лет, не выполнил взятые на себя обязательства. Общая сумма ущерба потерпевшим превысила 369 млн рублей. Уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Ростова-на-Дону было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса ("Мошенничество").

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РоссияСтавропольский край
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