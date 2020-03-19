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Движение на трассе М-7 полностью восстановлено после обрушения перехода под Владимиром

ЧП произошло из-за того, что у одного из проезжавших грузовиков поднялся кузов

ВЛАДИМИР, 19 марта. /ТАСС/. Движение транспорта полностью восстановлено после обрушения надземного пешеходного перехода на трассе М-7 "Волга" в Собинском районе Владимирской области. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Владимирской области.

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"Обе полосы трассы в месте обрушения свободны, движение полностью восстановлено", - уточнили в полиции.

ЧП произошло в четверг ночью. Как уточнили в полиции, причиной обрушения стало самопроизвольное поднятие кузова грузовика. Пострадавших в результате инцидента нет. Движение на федеральной трассе М-7 "Волга" было затруднено.

Как пояснили в пресс-службе, на водителя грузовика составлен административный протокол.

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