Движение на трассе М-7 полностью восстановлено после обрушения перехода под Владимиром

ВЛАДИМИР, 19 марта. /ТАСС/. Движение транспорта полностью восстановлено после обрушения надземного пешеходного перехода на трассе М-7 "Волга" в Собинском районе Владимирской области. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Владимирской области.

"Обе полосы трассы в месте обрушения свободны, движение полностью восстановлено", - уточнили в полиции.

ЧП произошло в четверг ночью. Как уточнили в полиции, причиной обрушения стало самопроизвольное поднятие кузова грузовика. Пострадавших в результате инцидента нет. Движение на федеральной трассе М-7 "Волга" было затруднено.

Как пояснили в пресс-службе, на водителя грузовика составлен административный протокол.