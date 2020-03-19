Суд продлил домашний арест экс-полицейскому Коновалову по делу Голунова

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста бывшему полицейскому Денису Коновалову, признавшему вину по делу о незаконном задержании журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под домашним арестом в отношении Коновалова до 7 июня", - сказала представитель суда.

Коновалов признал вину и дал показания на других фигурантов дела. В ходе заседания он согласился с ходатайством СК о продлении ему срока домашнего ареста. Ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении других бывших полицейских поступили в суд, но дата слушаний еще не назначена.

Басманный суд 30 января арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Позднее Коновалов по ходатайству следствия был переведен под домашний арест.