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Дело Ивана Голунова

Суд продлил домашний арест экс-полицейскому Коновалову по делу Голунова

Ранее Коновалов признал вину и дал показания на других фигурантов дела
Денис Коновалов Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Денис Коновалов
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста бывшему полицейскому Денису Коновалову, признавшему вину по делу о незаконном задержании журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под домашним арестом в отношении Коновалова до 7 июня", - сказала представитель суда.

Коновалов признал вину и дал показания на других фигурантов дела. В ходе заседания он согласился с ходатайством СК о продлении ему срока домашнего ареста. Ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении других бывших полицейских поступили в суд, но дата слушаний еще не назначена.

Басманный суд 30 января арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Позднее Коновалов по ходатайству следствия был переведен под домашний арест.

Теги
РоссияДело Ивана Голунова
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