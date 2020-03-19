Пациентка с коронавирусом умерла в больнице в Москве

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Пожилая женщина, у которой был подтвержден коронавирус нового типа, умерла в больнице в Москве, сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. Как подчеркнули в штабе, у пациентки был целый ряд хронических заболеваний.

"Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но но личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу № 2 <...> Скончавшаяся в инфекционной больнице пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний", - сказали в штабе.

Там уточнили, что в связи с усилением дыхательной недостаточности женщина получала комплексную интенсивную терапию в условиях реанимации. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе. "Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, моче-каменная болезнь, церебровасулярная болезнь", - сообщили в штабе.

Как сообщила главный врач инфекционной больницы №2 Светлана Краснова, пациентке была оказана комплексная интенсивная терапия в условиях реанимации, а тактика ведения согласовывалась с главными внештатными специалистами департамента.

"В настоящий момент весь круг близких пациентки установлен - они находятся под наблюдением медицинских работников. Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжелых симптомов заболевания. Напоминаем, что осложнения инфекционных заболеваний особенно тяжело переносят люди старше 60 лет, поэтому именно им необходимо по возможности снизить риск заражения и постараться минимизировать контакты и посещение мест массового скопления людей", - заключили в штабе.

Первый летальный случай от коронавирусной инфекции подтвердил мэр Москвы, председатель рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса в РФ Сергей Собянин. Он выразил соболезнования семье женщины на своей странице в Twitter.

О коронавирусе

Ранее стало известно, что количество случаев заражения коронавирусом в столице выросло до 86, все 30 новых заболевших посещали европейские страны в последние две недели. С 16 марта в Москве ввели свободное посещение школ и детских садов.

Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.