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Роскомнадзор запросит владельцев "Премиум бонус" о возможной утечке миллионов данных

Ранее сообщалось об утечке базы данных с информацией об участниках программы лояльности "Премиум бонус"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор направит запрос владельцам программы лояльности "Премиум бонус" о возможной утечке миллионов персональных данных россиян. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор направит соответствующий запрос владельцам программы лояльности "Премиум бонус", - сказали в пресс-службе.

Ранее "Известия" со ссылкой на компанию DeviceLock сообщили об утечке базы данных с информацией об участниках программы лояльности "Премиум бонус". Программу используют многие рестораны и магазины Москвы, в том числе "Му-Му", "Жан-Жак", "Империя пиццы" и "Джон Донн".

Как утверждает издание, в базе содержатся персональные данные клиентов, в том числе адреса, телефоны и суммы заказов, - всего более 55 млн строк.

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