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В Подмосковье задержали мужчину с 12 кг наркотиков

Ему грозит до 20 лет лишения свободы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Полиция задержала в деревне Мещерское Чеховского района мужчину с 12 кг мефедрона. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Около деревни Мещерское задержан 25-летний уроженец Ярославской области, подозреваемый в хранении и распространении наркотических средств. В ходе досмотра полицейскими обнаружены и изъяты 12 полимерных свертков с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством - мефедрон, общей массой около 12 кг", - сказала Петрова.

Она добавила, что дома у мужчины найдены еще восемь свертков с порошкообразным веществом, сверток с пятью таблетками и вещество растительного происхождения. Изъятое направлено на экспертизу.

Полиция возбудила уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Подозреваемый арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Россия
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