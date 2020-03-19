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Экс-президент адвокатской палаты Башкирии обвиняется в злоупотреблении полномочиями

Булат Юмадилов находится под подпиской о невыезде

УФА, 19 марта. /ТАСС/. Бывший президент адвокатской палаты Башкирии Булат Юмадилов обвиняется в злоупотреблении полномочиями, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ущерб превысил 5 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике в четверг.

"Предъявлено обвинение бывшему президенту некоммерческой организации "Адвокатская палата Республики Башкортостан" в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"), на время следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

В июне 2019 года СК возбудил уголовное дело на руководство адвокатской палаты за мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения после хищения денежных средств из бюджета организации. В начале марта 2020 года Юмадилов покинул пост президента палаты по собственному желанию, сославшись на занятость, однако был назначен заместителем нового руководителя. По версии следствия, в декабре 2014 года обвиняемый арендовал требующее ремонта помещение у своей тещи для палаты, скрыв этот факт от совета организации. "Введенные в заблуждение члены совета палаты приняли решение об аренде указанного помещения, а за счет бюджета организации был проведен его ремонт на общую сумму свыше 3,7 млн рублей. Аналогичным образом в 2016 году обвиняемый организовал аренду второго помещения по завышенной цене, также принадлежащего матери его супруги. Всего в период с 2014 по 2019 годы в связи с арендой помещений по заведомо завышенной стоимости необоснованно израсходовано более 5 млн рублей", - добавили в СК.

Следователи проверяют финансово-хозяйственную деятельность организации, допрашивают руководство и членов адвокатской палаты, свидетелей. Расследование уголовного дела проводится при оперативном сопровождении Управления ФСБ России по республике, сотрудники которого в ходе оперативно-разыскной деятельности выявили преступление. Булат Юмадилов также является депутатом Госсобрания Башкирии от фракции "Единая Россия".

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