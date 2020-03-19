Работник химзавода под Тулой погиб в результате утечки аммиака из трубопровода

ТУЛА, 19 марта. /ТАСС/. Один человек погиб в результате утечки около 400 литров аммиака из трубопровода в цехе Новомосковской акционерной компании "Азот" (АО НАК "Азот") в Тульской области. Технологический процесс на химзаводе не нарушен, угрозы жителям города нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Информация о разгерметизации трубопровода, по которому транспортируют жидкий аммиак в цехе на АО НАК "Азот" в городе Новомосковске поступила ночью 19 марта. В результате аварии, к сожалению, погиб один человек - мужчина 1974 года рождения", - сказал собеседник агентства.

"В результате происшествия остановлен один агрегат, технологический процесс не нарушен, предприятие работает в штатном режиме, угрозы населению города нет", - отметили в пресс-службе.

Установлением причин аварийной ситуации на предприятии занимается межведомственная комиссия и прокуратура региона.

АО НАК "Азот" входит в структуру минерально-химической компании "Еврохим", специализируется на выпуске азотных и фосфорных удобрений, которые поставляются как на отечественный, так и на зарубежный рынки.