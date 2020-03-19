Историк Соколов готов к переговорам с потерпевшими о выплате компенсации

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, готов провести переговоры с представителями потерпевших о выплате компенсации в размере 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Почуев.

"Насколько мне известно, родственники просят выплатить им 10 млн рублей компенсации. Они собираются подать соответствующий иск. Понятно, что никакие деньги не вернут человека, но Соколов готов к переговорам на эту тему", - сказал защитник. По его словам, пока потерпевшая сторона не готова к обсуждению этой темы. "Сейчас идет сбор средств на выплату компенсации, через знакомых и родственников уже собрано порядка 1 млн рублей", - отметил Почуев.

По словам адвоката, защита и сам обвиняемый отказались от суда присяжных. "Мы понимаем, что общественное мнение вокруг моего подзащитного сформировано, оно крайне отрицательное, поэтому мы не видим смысла в суде присяжных. Мы готовы были бы взять особый порядок, но он не предусмотрен законом по данным делам. Вину мой подзащитный признает", - отметил Почуев. Адвокат добавил, что историку предъявлено два обвинения: в убийстве и незаконном хранении оружия. "Это оружие убийства, обрез малокалиберной винтовки. Из-за этого даже первоначально хотели вменить в вину нелегальное изготовление оружия, но потом изменили на хранение", - отметил он.

Как отметил Почуев, в ходе следствия выяснились новые обстоятельства дела. "Как и в произведении Шекспира об Отелло и Дездемоне, в этом деле есть люди, сыгравшие роль Яго, которые спровоцировали трагедию", - добавил адвокат, не уточнив, что он имеет в виду.

Следствие по делу историка Соколова завершено. Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции, свою вину он признал. Соколов находится в московском СИЗО-2 ("Бутырка"), куда его перевезли из Петербурга в конце прошлого года для проведения психолого-психиатрической экспертизы. В начале января исследование было завершено, историка признали вменяемым.