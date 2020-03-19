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Дело Пола Уилана
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Суд 23 марта начнет рассмотрение дела Пола Уилана

Его обвиняют в шпионаже, заседание пройдет в закрытом режиме

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд 23 марта начнет рассмотрение дела обвиняемого в шпионаже Пола Уилана. Об этом в четверг ТАСС сообщил адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

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"Суд начнет рассмотрение дела 23 марта", - сказал Жеребенков.

Адвокат отметил, что заседание пройдет в закрытом режиме в связи с секретностью дела.

Уилана, имеющего помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, при проведении шпионской акции задержали 28 декабря 2018 года в Москве сотрудники ФСБ России. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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РоссияДело Пола Уилана
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