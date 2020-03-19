Суд 23 марта начнет рассмотрение дела Пола Уилана

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд 23 марта начнет рассмотрение дела обвиняемого в шпионаже Пола Уилана. Об этом в четверг ТАСС сообщил адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"Суд начнет рассмотрение дела 23 марта", - сказал Жеребенков.

Адвокат отметил, что заседание пройдет в закрытом режиме в связи с секретностью дела.

Уилана, имеющего помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, при проведении шпионской акции задержали 28 декабря 2018 года в Москве сотрудники ФСБ России. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.