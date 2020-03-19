На почте в Москве задержали отправителей стероидов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали в одном из отделений "Почты России" Москвы подозреваемых в отправке почти 50 посылок с сильнодействующими веществами. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД совместно с ФСБ России во взаимодействии с АО "Почта России" пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном обороте сильнодействующих веществ. "Установлено, что на одном из интернет-ресурсов злоумышленниками было размещено объявление о продаже сильнодействующих веществ, в частности, перечень их наименований и стоимость. Сообщники, получив сведения о заказах, осуществляли фасовку и отправляли товар клиентам. В результате оперативно-разыскных мероприятий в одном из столичных отделений почтовой связи двое подозреваемых были задержаны с поличным в тот момент, когда готовили к отправке в регионы РФ 48 посылок. Точное наименование и вес препаратов, которые находились в них, будут установлены экспертами", - сказала Волк.

Она отметила, что следователями возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта").

"В ходе обыска по месту проживания фигурантов обнаружено около 30 кг анаболических стероидов. Также изъяты упаковочный материал, чеки об оплате отправлений, журнал учета, электронная база данных покупателей, мобильные телефоны и ноутбук, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - заключила Волк.