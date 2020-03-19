Двое жителей Ростовской области подозреваются в выведении в теневой оборот 100 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 марта. /ТАСС/. Двое жителей Ростовской области подозреваются в выведении в теневой оборот более 100 млн рублей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Ростовской области.

"Задержали двоих подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей. В состав организованной группы входили глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств и 34-летняя волгодончанка. В результате незаконных финансовых операций в теневой оборот выведено более 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, для осуществления преступной деятельности подозреваемые пользовались "подставными" реквизитами. "Злоумышленники использовали реквизиты 28 подставных индивидуальных предпринимателей. Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей, подозреваемые предоставили в банковские организации ложные документы", - сказали в пресс-службе.

В результате обысков, проведенных по местам жительства подозреваемых, были изъяты учредительные документы, электротехника, банковские карты и финансовая документация.

Сейчас в отношении подозреваемых возбуждили уголовное дело по статье 187 Уголовного кодекса "Неправомерный оборот средств платежей". Оба фигуранта дела заключены под стражу.