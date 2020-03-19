{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Двое жителей Ростовской области подозреваются в выведении в теневой оборот 100 млн рублей

Глава крестьянско-фермерского хозяйства со своей подельницей использовали поддельные платежные поручения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 марта. /ТАСС/. Двое жителей Ростовской области подозреваются в выведении в теневой оборот более 100 млн рублей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Ростовской области.

"Задержали двоих подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей. В состав организованной группы входили глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств и 34-летняя волгодончанка. В результате незаконных финансовых операций в теневой оборот выведено более 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, для осуществления преступной деятельности подозреваемые пользовались "подставными" реквизитами. "Злоумышленники использовали реквизиты 28 подставных индивидуальных предпринимателей. Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей, подозреваемые предоставили в банковские организации ложные документы", - сказали в пресс-службе.

В результате обысков, проведенных по местам жительства подозреваемых, были изъяты учредительные документы, электротехника, банковские карты и финансовая документация.

Сейчас в отношении подозреваемых возбуждили уголовное дело по статье 187 Уголовного кодекса "Неправомерный оборот средств платежей". Оба фигуранта дела заключены под стражу.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
На почте в Москве задержали отправителей стероидов
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС