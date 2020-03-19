Задержанному в Воронеже экс-заместителю мэра приостановили членство в "Единой России"

ТАСС, 19 марта. Воронежское региональное отделение партии "Единая Россия" приостановило членство бывшего заместителя главы администрации Воронежа Алексея Антиликаторова. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте регионального отделения партии.

"В связи с тем, что следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") в отношении бывшего заместителя главы администрации городского округа город Воронеж Алексея Антиликаторова, решением местного политического совета Советского местного отделения партии "Единая Россия" с 19 марта приостановлено его членство в партии "Единая Россия", - говорится в сообщении на сайте отделения партии.

ТАСС сообщал, что в среду силовики провели обыски дома и на рабочем месте руководителя бывшего замглавы Воронежа, ныне - директора агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов Воронежской области Алексея Антиликаторова. Было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса ("Получение взятки в особо крупном размере"). Антиликаторов задержан, ему еще не избрана мера пресечения.

По данным следствия, Антиликаторов в апреле 2018 года на посту заместителя главы администрации Воронежа через посредника получил 1,5 млн рублей за содействие одной коммерческой организации. До задержания он работал директором областного казенного учреждения "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов", которое входит в департамент экономического развития Воронежской области. Как сообщается на сайте агентства, оно занимается оценкой, сопровождением и внедрением инновационных проектов, созданием благоприятных условий для развития конкурентной среды в инновационной сфере и поддержкой малого и среднего предпринимательства.