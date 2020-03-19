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Источник: число "заминированных" за день в России самолетов выросло до шести

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать с 3 марта, за этот период были "заминированы" 30 рейсов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Количество "заминированных" авиарейсов в России за день выросло до шести. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Анонимное сообщение об угрозе взрыва самолетов, следовавших рейсами Казань - Москва, Уфа - Москва, поступило в аэропорт Шереметьево. До этого аналогичное сообщение поступило в Домодедово, неизвестные сообщили о "минировании" рейсов Санкт-Петербург - Москва, Москва - Уфа и Новосибирск - Москва", - сказал собеседник агентства. Кроме того, еще одно сообщение касалось рейса Москва - Пермь, который подал сигнал тревоги.

Источник уточнил, что четыре самолета, следовавшие из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы в Москву, а также из Москвы в Пермь, совершили посадку в штатном режиме. Никаких подозрительных предметов не обнаружено.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" 30 рейсов. Все угрозы оказались ложными. Рекордным по количеству "заминированных" бортов стало 17 марта, когда проверялись сразу шесть рейсов.

Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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Россия
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