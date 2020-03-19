Зампредседателя горсовета Петрозаводска задержали по подозрению во взятке

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 марта. /ТАСС/. Заместителя председателя Петрозаводского городского совета (Петросовета) Валерия Матвеева в четверг задержали по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили два источника в правоохранительных органах региона.

"Задержан. Там коррупционное дело", - ответил источник ТАСС, отвечая на вопрос, был ли задержан депутат Матвеев. По словам другого источника, Матвеева подозревают в получении взятки.

"Официальные бумаги сегодня были на мое имя о предоставлении документов по депутату. Эти документы переданы надзорным органам", - рассказал ТАСС председатель городского совета Геннадий Боднарчук.

По информации официального сайта Петросовета, Валерию Матвееву 50 лет, он является членом партии "Единая Россия", а также работает специалистом по связям с общественностью ООО "Промышленно-торговое объединение". В Петросовете занимает пост заместителя председателя.