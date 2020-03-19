В Ставропольском крае полиция ликвидировала подпольную оружейную мастерскую

ТАСС, 19 марта. Полицейские в Минеральных Водах задержали мужчину, который организовал мастерскую по незаконному изготовлению патронов и переделке огнестрельного оружия. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Задержан местный житель по подозрению в незаконном изготовлении и хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Установлено, что в Минеральных Водах злоумышленник оборудовал хозяйственную постройку во дворе своего дома под цех по изготовлению патронов, а также переделке огнестрельного оружия", - сказала Волк.

Она добавила, что при обысках найдены предметы, конструктивно схожие с боеприпасами, карабинами, автоматами и пистолетами, пригодные для стрельбы. Изъяты три емкости с порохом, два токарных станка и инструменты.

Полиция возбудила восемь уголовных дел за незаконное хранение оружия, взрывчатых веществ и незаконное изготовление оружия.