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Подавший сигнал тревоги самолет Москва - Пермь благополучно сел в аэропорту назначения

Посадка самолета прошла штатно, на его борту находились 64 пассажира и пять членов экипажа

ПЕРМЬ, 19 марта. /ТАСС/. Самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофолот", следовавший из Москвы в Пермь и подавший сигнал тревоги, благополучно приземлился в аэропорту назначения. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Самолет совершил посадку в штатном режиме. Направлен на стоянку. Спецслужбы встречают борт", - сказал собеседник агентства, добавив, что на борту находились 64 пассажира и пять членов экипажа.

О том, что с самолета был подан сигнал тревоги - general emergency - над Кировской областью, спустя час после вылета из аэропорта Шереметьево, стало известно в четверг днем. По данным авиационного портала Flightradar24.com, лайнер следовал в пункт назначения с прежней скоростью и на прежней высоте, не отклоняясь от маршрута.

Теги
РоссияПермский крайКировская область
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