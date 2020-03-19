Подавший сигнал тревоги самолет Москва - Пермь благополучно сел в аэропорту назначения

ПЕРМЬ, 19 марта. /ТАСС/. Самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофолот", следовавший из Москвы в Пермь и подавший сигнал тревоги, благополучно приземлился в аэропорту назначения. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Самолет совершил посадку в штатном режиме. Направлен на стоянку. Спецслужбы встречают борт", - сказал собеседник агентства, добавив, что на борту находились 64 пассажира и пять членов экипажа.

О том, что с самолета был подан сигнал тревоги - general emergency - над Кировской областью, спустя час после вылета из аэропорта Шереметьево, стало известно в четверг днем. По данным авиационного портала Flightradar24.com, лайнер следовал в пункт назначения с прежней скоростью и на прежней высоте, не отклоняясь от маршрута.