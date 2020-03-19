Экс-министра здравоохранения Калмыкии и руководителя стройфирмы осудили за мошенничество

ЭЛИСТА, 19 марта. /ТАСС/. Гендиректор компании "Строй Инвест" и бывший министр здравоохранения Калмыкии признаны Элистинским горсудом республики виновными в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба прокуратуры республики.

"Элистинский горсуд вынес обвинительный приговор гендиректору компании "Строй Инвест" и бывшему министру здравоохранения республики. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта). Экс-министр здравоохранения республики приговорен к штрафу в размере 200 тыс. рублей, гендиректор "Строй Инвест" - к 2,5 годам колонии общего режима", - сказали в прокуратуре.

Преступление было совершено с сентября 2015 года по январь 2018 года. Установлено, что гендиректор строительной фирмы предоставил в республиканское министерство здравоохранения фиктивные акты о якобы выполненных работах по капитальному ремонту радиологического блока республиканского онкологического диспансера. Министр здравоохранения республики подписал акты, содержащие недостоверные сведения. В результате необоснованно было выплачено более 3 млн рублей, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Суд также удовлетворил иск прокуратуры о взыскании ущерба, причиненного преступлением", - добавили в пресс-службе прокуратуры региона.