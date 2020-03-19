В Сочи приземлился "заминированный" самолет, летевший из Москвы

СОЧИ, 19 марта. /ТАСС/. "Заминированный" самолет рейсом Москва - Сочи приземлился в аэропорту назначения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Приземлился", - сказал собеседник агентства. Как ранее сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на электронную почту аэропорта Домодедово поступило анонимное сообщение о "минировании" самолета рейсом Москва - Сочи. Это стало седьмым сообщением о "минировании", которое поступило в столичный аэропорт за сутки.

Согласно информации онлайн-табло аэропорта, самолет приземлился в 15:47. На борту находились 179 человек, включая трех детей и восемь членов экипажа.