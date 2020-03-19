В Одессе из-за ограничений в работе транспорта люди нападают на водителей

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Жители Одессы не выдерживают транспортного коллапса в городе в связи с ограничениями, введенными властями из-за распространения коронавируса на Украине, и нападают на водителей общественного транспорта.

В четверг в лобовое стекло одного из троллейбусов пенсионерка, которая не смогла попасть в салон из-за ограничения количества пассажиров, кинула кирпич. Как сообщает местное издание "Думская", стекло выдержало, водитель не пострадал. Однако некоторые водители пострадали. "Женщину-вагоновожатую трамвая №7 побили", - привело пример издание.

В обеденное время одесситы 78 раз блокировали движение трамваев и троллейбусов, так как их водители, согласно распоряжению власти, не пускают в салоны более десяти пассажиров. Зафиксированы случаи, когда водителям угрожали ножом или выбивали стекла в транспорте. По словам замдиректора КП "Одесгорэлектротранс" Александра Коваля, в случае продолжения перекрытия маршрутов проезда трамваев и троллейбусов транспорт будут разворачивать на кольцевых дорогах, чтобы предупредить полную остановку движения. Испытывают давление со стороны пассажиров и водители одесских маршрутных такси: пассажиры им угрожают в случае отказа их везти.

В целом в Одессе наблюдается сокращение количества единиц городского транспорта. По словам местных чиновников, на маршрутах работают только 75% автобусов, что связано с ограничением допустимого количества пассажиров.

Накануне в городе было введено ограничение на допустимое количество пассажиров в салоне общественных транспортных средств до десяти пассажиров.