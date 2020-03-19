{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Сочи вынесли приговор владельцу и арендатору кафе, где при пожаре погибли 11 человек

Их осудили на шесть месяцев колонии

КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/. Суд в Сочи приговорил к шести месяцам колонии-поселения владельца, а также арендатора кафе, где в 2018 году при пожаре погибли 11 человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в кафе-шашлычной в Адлерском районе Сочи произошел пожар, пламя распространилось на расположенное рядом трехэтажное строение. В помещении кафе погибли четыре человека, в соседнем здании - семь человек.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора владельцу незаконной постройки в Адлерском районе Анатолию Гормакову, а также Артушу Барсегяну, арендовавшему данное строение. Они признаны виновными в причинении смерти по неосторожности 11 гражданам в результате пожара (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Приговором суда Барсегяну и Гормакову назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в колонии-поселении", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в отношении владельца соседней с кафе постройки, где погибли семь человек, продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
В Приморье из-за аварий остались без электричества свыше 37 тыс. человек
Аварии на электросетях в девяти населенных пунктах края произошли из-за сильного ветра, осадков и образования наледи на проводах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС