В Сочи вынесли приговор владельцу и арендатору кафе, где при пожаре погибли 11 человек

КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/. Суд в Сочи приговорил к шести месяцам колонии-поселения владельца, а также арендатора кафе, где в 2018 году при пожаре погибли 11 человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в кафе-шашлычной в Адлерском районе Сочи произошел пожар, пламя распространилось на расположенное рядом трехэтажное строение. В помещении кафе погибли четыре человека, в соседнем здании - семь человек.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора владельцу незаконной постройки в Адлерском районе Анатолию Гормакову, а также Артушу Барсегяну, арендовавшему данное строение. Они признаны виновными в причинении смерти по неосторожности 11 гражданам в результате пожара (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Приговором суда Барсегяну и Гормакову назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в колонии-поселении", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в отношении владельца соседней с кафе постройки, где погибли семь человек, продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).