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Экс-главу ФГБУ Калмыкии обвиняют в хищении почти 300 млн рублей при строительстве водовода

По версии следствия, вместе с представителями подрядной организации обвиняемый завысил стоимость поставленного для строительства оборудования по очистке воды

ЭЛИСТА, 19 марта. /ТАСС/. Бывший руководитель ФГБУ "Управление Калммелиоводхоз" и представители подрядной организации, участвовавшие в 2014 году в освоении средств федерального бюджета, выделенных на строительство станции водоподготовки в поселке Южный Ики-Бурульского района, обвиняются в хищении на сумму около 300 млн рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Экс-директора ФГБУ задержали 12 апреля 2019 года в рамках дела о хищении средств, выделенных на строительство водопровода в рамках федеральной целевой программы. Водопровод должен был обеспечить питьевой водой Элисту и несколько населенных пунктов Республики Калмыкия. Глава региона Бату Хасиков в прошлом году обратил внимание правоохранительных органов на ситуацию со строительством Ики-Бурульского группового водопровода в своих аккаунтах в социальных сетях, написав, что отсутствие воды - это основная проблема, которая "мешает развитию жизни в республике".

"Предъявлено окончательное обвинение четырем лицам - бывшему руководителю ФГБУ "Управление Калммелиоводхоз" и представителям подрядной организации. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 285 и ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, в составе организованной преступной группы, и злоупотребление должностными полномочиями"). Установлено, что сумма причиненного государству ущерба составляет 297,5 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Обвиняемые завысили стоимость поставленного на объект строительства технологического оборудования по очистке воды. Допущенные факты злоупотребления должностными полномочиями повлекли тяжкие последствия в виде нарушения прав и законных интересов населения республики на обеспечение питьевой водой, соответствующей требованиям нормативов СанПиН. Также действия злоумышленников причинили значительный материальный ущерб государству из-за непригодности указанного объекта строительства к эксплуатации, уточнили в пресс-службе ведомства.

На время ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемые продолжают содержаться под стражей. Учитывая большой объем уголовного дела и необходимость предоставления достаточного времени для ознакомления с ним, планируется в последующем продление срока ареста всем участникам организованной преступной группы, добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияКалмыкияХасиков, Бату Сергеевич
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