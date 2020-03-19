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В Москве задержан числившийся в розыске бывший член совета директоров "Транснефти" Яшечкин

В 2015 году его заочно осудили на четыре года лишения свободы за злоупотребление полномочиями, мошенничество и причинение имущественного ущерба путем обмана
Сергей Яшечкин Антон Кавашкин/ТАСС
Описание
Сергей Яшечкин
© Антон Кавашкин/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Бывший член совета директоров "Транснефти" и экс-гендиректор ОАО "Евразийский" Сергей Яшечкин, находившийся в розыске, задержан в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро ФСИН.

Яшечкин в 2015 году был заочно осужден на четыре года лишения свободы за злоупотребление полномочиями, мошенничество и причинение имущественного ущерба путем обмана. Он находился в розыске пять лет. "Сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве в одной из квартир на западе столицы обнаружили мужчину, внешне схожего с ним. Он предъявил поддельный паспорт на имя Владимира Копылова. По причине сходства мужчину доставили в отдел полиции, где по оперативно-справочным учетам было установлено, что Владимир Копылов на самом деле является находящимся в федеральном розыске Сергеем Яшечкиным", - сообщили в ведомстве.

Ранее Яшечкин являлся членом совета директоров ПАО "Транснефть", совладельцем и генеральным директором ОАО "Евразийский", которое является дочерней структурой Внешэкономбанка. Следствие и суд пришли к выводу, что он получал крупные денежные средства за обещание продажи акций, которые впоследствии не продавал, а деньги присваивал себе. Преступления, совершенные Яшечкиным, были связаны в том числе и с хищением средств, выделенных на строительство объектов для Олимпийских игр в Сочи. В пресс-бюро уточнили, что сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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