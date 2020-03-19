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Против зампредседателя Петрозаводского горсовета возбудили дело о взятке в 2 млн рублей

Валерий Матвеев получил деньги от застройщика за содействие в получении необходимых разрешений на строительство среднеэтажных жилых домов

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении зампредседателя Петрозаводского горсовета (Петросовет) Валерия Матвеева за крупную взятку. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"Возбуждено уголовное дело в отношении зампредседателя Петросовета. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере - ст. 290 ч. 6 УК РФ. Работа велась сотрудниками управления экономической безопасности УФСБ по Карелии", - сказала собеседница агентства.

По предварительной версии, Матвеев получил взятку от представителя компании-застройщика за содействие в получении необходимых разрешений на строительство среднеэтажных жилых домов в Петрозаводске. Сумма взятки превышает 2 млн рублей. Сотрудники следственных органов продолжают вести работу и устанавливать группу лиц, причастных к делу, в администрации Петрозаводска ведутся обыски.

Валерию Матвееву 50 лет, он является членом партии "Единая Россия", а также работает специалистом по связям с общественностью ООО "Промышленно-торговое объединение". В Петросовете занимает пост заместителя председателя, впервые избрался в законотворческой орган города в сентябре 2014 года. На выборах в 2016 году избрался в действующий 28-й созыв Петросовета, член комиссии по экономике и финансам.

Теги
РоссияКарелия
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