Пьяная москвичка избила полицейского в вагоне поезда Москва - Брест

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Пьяная москвичка в поезде Москва - Брест избила и обматерила полицейского, который предложил женщине вместе с ее подругой выйти из поезда в Смоленске за нарушение общественного порядка. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу (УТ МВД по ЦФО).

Как отметили в пресс-службе, в дежурную часть на станции в Смоленске поступило сообщение о том, что в одном из вагонов две женщины нарушают общественный порядок. Выяснилось, что две москвички в пути следования сначала распивали спиртные напитки, а потом начали донимать окружающих. На просьбы попутчиков и требования проводников женщины не реагировали.

Начальник поезда составил акт о недостойном поведении пассажиров, на основании которого женщинам отказали в дальнейшем проезде.

"На станции Смоленск транспортные полицейские предложили гражданкам с явными признаками алкогольного опьянения покинуть вагон и пройти с ними в дежурную часть. Однако прерывать свое путешествие женщины не собирались и проявили в отношении блюстителей закона агрессию. Одна из правонарушительниц накинулась с кулаками на полицейского, начала наносить ему беспорядочные удары по лицу и в грудь, сбив с форменного обмундирования средство видеофиксации. Свои действия она сопровождала нецензурной бранью", - сказали в пресс-службе управления.

Полицейским в итоге удалось снять москвичек с поезда, их доставили в дежурную часть на станции Смоленск. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении. Агрессивная пассажирка поезда также привлечена к административной ответственности.