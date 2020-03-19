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В Приморье из-за аварий остались без электричества свыше 37 тыс. человек

Аварии на электросетях в девяти населенных пунктах края произошли из-за сильного ветра, осадков и образования наледи на проводах

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Более 37 тыс. человек в девяти населенных пунктах в Приморском крае остались без электричества из-за сильного снега и ветра, сообщается в опубликованной в четверг справке Минэнерго России.

Накануне Приморский гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в Приморье в четверг в связи с подходом к краю циклона. На большей территории края был дождь со снегом, в отдельных районах наблюдались сильные осадки и гололедные явления.

"19 марта с 11:39 (04:39 мск) по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, снег с дождем, образование наледи на проводах) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в девяти населенных пунктах, около 37,5 тыс. человек", - говорится в справке.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Теги
РоссияПриморский край
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