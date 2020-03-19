В Иркутске двое мужчин спасли девушку, сорвавшуюся с балкона

ИРКУТСК, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудник аварийно-спасательной службы Иркутска Михаил Дмитриев и житель города Михаил Оспанов спасли девушку, которая сорвалась с балкона многоэтажного дома, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД. Мужчины находились в квартире этажом ниже и смогли поймать ее.

"На пульт к оперативному дежурному аварийно-спасательной службы поступило сообщение, что по адресу: Байкальская, 311 девушка сидит на краю балкона 14-го этажа. Благодаря слаженным действиям и моментальной реакции Михаил Дмитриев, спасатель третьего класса аварийно-спасательной службы Иркутска, и Михаил Оспанов, житель микрорайона Солнечный, спасли девушку", - сказали в пресс-службе.



Прибывшие на вызов спасатели расстелили так называемый куб жизни - средство эвакуации с высоты. Михаил Дмитриев поднялся в квартиру соседей на 13-м этаже и вместе с ее владельцем Михаилом Оспановым пытался уговорить девушку вернуться в дом. Однако она соскользнула и сорвалась. Спасателю удалось поймать ее за щиколотки. Вместе мужчины затянули девушку на балкон.