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Суд ужесточил приговор экс-депутату Рады, осужденному за нападение на посольство РФ

Его приговорили к двум годам и трем месяцам колонии общего режима

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции на три месяца ужесточил приговор в отношении бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского, осужденного за нападение на посольство России в Киеве в июне 2014 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Первый апелляционный суд изменил приговор в отношении Николая Рудьковского, частично удовлетворив апелляционное представление прокуратуры. Рудьковскому окончательно назначено два года и три месяца колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь суда Любовь Буданова. Приговор вступил в законную силу.

Рудьковский еще на стадии предварительного следствия признал вину. 9 декабря 2019 года Мосгорсуд, рассмотрев дело в особом порядке, приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Таким образом, Мосгорсуд назначил экс-депутату наказание ниже низшего предела с учетом особого порядка судопроизводства. По решению суда, Рудьковскому зачтен срок нахождения в СИЗО с 28 сентября 2018 года из расчета один день за полтора. Суд также удовлетворил гражданские иски в счет возмещения материального ущерба потерпевшей стороне в лице МИД РФ - около 5,75 млн рублей - и страховой компании "Согаз" на сумму 8,2 млн рублей. Исковые требования Рудьковский признал в полном объеме и частично погасил ущерб на сумму более 2 млн рублей. Гособвинение с приговором не согласилось и обжаловало его в апелляционной инстанции, попросив назначить экс-депутату наказание в виде шести лет лишения свободы.

Мнения сторон

В четверг в ходе заседания прокурор попросил учесть в качестве отягчающего наказание обстоятельства совершение преступления группой лиц. Представитель МИД РФ заявил, что вопрос об определении размера наказания - прерогатива суда, на строгом наказании не настаивал, а Рудьковский продолжает исполнять гражданский иск, возмещая ущерб.

Адвокат отметил положительные характеристики подзащитного и просил оставить приговор в силе.

Суть обвинений

Гражданин Украины Рудьковский обвинялся по ч. 2 ст. 360 УК РФ (участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений). Установлено, что 14 июня 2014 года в Киеве экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук (арестован заочно в России), граждане Украины Владимир Назаренко, Владимир Романцов, Алексей Бакай и активисты украинских националистических организаций "Правый сектор" (организация запрещена в РФ), "Азов" и других праворадикальных объединений забросали здание посольства камнями и пытались поджечь его при помощи пиротехнических изделий. Вооружившись топорами, палками, ломами и другими предметами, нападавшие также повредили дипломатические автомобили. Прибывший на место происшествия украинский депутат Рудьковский присоединился к радикалам и принял активное участие в нападении на российскую дипломатическую миссию. Целью противоправных действий депутата и других нападавших было осложнение международных отношений России с Украиной и другими государствами.

Ущерб МИД РФ составил 14,8 млн рублей. Рудьковский был объявлен в международный розыск и в 2018 году задержан в аэропорту Внуково при пересечении границы России.

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