{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Двух полицейских в Москве уволят из-за присвоения незаконно изъятых мобильных телефонов

Они изъяли более 150 телефонов у продавца одного из ТЦ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Полицейские во время раскрытия одного из преступлений неправомерно изъяли у мужчины партию мобильных телефонов и будут уволены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В ходе проверочных мероприятий оперативниками отдела собственной безопасности УВД по Юго-Западному административному округу выявлен факт превышения служебных полномочий двумя сотрудниками ОМВД по Обручевскому району. Установлено, что двое полицейских в рамках раскрытия имущественного преступления неправомерно изъяли у гражданина партию мобильных телефонов, причинив ему значительный материальный ущерб. Старший лейтенант полиции и лейтенант юстиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что полицейские изъяли более 150 телефонов у продавца одного из ТЦ в Москве.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Сочи приземлился "заминированный" самолет, летевший из Москвы
Информация о его минировании не подтвердилась
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС