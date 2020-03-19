Двух полицейских в Москве уволят из-за присвоения незаконно изъятых мобильных телефонов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Полицейские во время раскрытия одного из преступлений неправомерно изъяли у мужчины партию мобильных телефонов и будут уволены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В ходе проверочных мероприятий оперативниками отдела собственной безопасности УВД по Юго-Западному административному округу выявлен факт превышения служебных полномочий двумя сотрудниками ОМВД по Обручевскому району. Установлено, что двое полицейских в рамках раскрытия имущественного преступления неправомерно изъяли у гражданина партию мобильных телефонов, причинив ему значительный материальный ущерб. Старший лейтенант полиции и лейтенант юстиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что полицейские изъяли более 150 телефонов у продавца одного из ТЦ в Москве.