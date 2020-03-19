Суд оставил в силе приговор осужденному за взятки экс-главе новгородского Роспотребнадзора

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 марта. /ТАСС/. Новгородский областной суд счел несостоятельными доводы жалобы на приговор осужденному за получение взяток бывшему руководителю управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолию Росоловскому. Избранное наказание ему оставили без изменения, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы судов Новгородской области Мария Воробьева.

В октябре 2019 года Новгородским районным судом Росоловский был признан виновным в получении двух взяток в виде стоматологических услуг и мебели. Его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как ТАСС сообщал ранее, в январе Росоловский подал апелляционную жалобу на приговор.

"Росоловский оспаривал вину в инкриминируемом преступлении в связи с отсутствием в его действиях состава преступлений, однако [Новгородский областной] суд, рассмотрев материалы дела, оставил приговор без изменений", - сообщил собеседник агентства.

В апелляционной жалобе сторона защиты настаивала на том, что в действиях Росоловского отсутствует состав преступления и просила отменить приговор Новгородского райсуда. Сам Росоловский в апелляционной жалобе пояснял, что вину в совершении преступлений не признает, стоматологические услуги оплачивал за свой счет, а получение мебели рассматривает в качестве "подарка от давнего знакомого", но не взятки.

Росоловский был арестован 20 июня 2018 года по обвинению в получении взятки в виде стоматологических услуг на 496 тыс. рублей от директора ООО "Белгранкорм" Александра Митрохина за общее покровительство и попустительство по службе. Кроме того, Росоловскому вменялось получение еще одной взятки в виде мебели на более чем 70 тыс. рублей за подпись на санитарно-эпидемиологическом заключении проекта защитной зоны полигона твердых бытовых отходов. Гособвинение требовало для Росоловского наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. При избрании ему наказания судья учел в качестве смягчающих обстоятельств состояние здоровья и имеющиеся у подсудимого награды.

Анатолий Росоловский - заслуженный врач РФ, возглавлял управление Роспотребнадзора по Новгородской области с 2010 года. С 2015 года - доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и общей гигиены Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Как ранее сообщал ТАСС, в ноябре 2018 года Росоловский был уволен с должности руководителя управления Роспотребнадзора по Новгородской области.