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Источник: в Петербурге задержали руководителя компании по продаже топлива

Руководителя ООО "Питеройл Алексея Макарова задержали в рамках уголовного дела о самоуправстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Руководителя ООО "Питеройл" задержали в Санкт-Петербурге в рамках расследования дела о самоуправстве. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 330 УК РФ ("Самоуправство")", - сказал собеседник агентства.

По данным СПАРК, руководителем компании "Питеройл" является Алексей Макаров, основной вид деятельности компании - оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Общество с ограниченной ответственностью было зарегистрировано в 2015 году в Петербурге.

На сайте компании сообщается, что основной ее задачей является "обеспечение удобным инструментом для оплаты топлива транспортных компаний, осуществляющих перевозки по территории России и стран СНГ". В списке партнеров "Питеройл" указаны "Сургутнефтегаз", "Лукойл", Shell, Tatneft.

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