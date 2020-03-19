{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-судья на Кубани пойдет под суд за мошенничество на 64 млн рублей

Вместе с Владимиром Стародубцевым перед судом предстанут его сын Александр и второй пособник - Геннадий Еременко

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего судьи Анапского районного суда Владимира Стародубцева, обвиняемого в мошенничестве на 64 млн рублей, направлено в суд. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), а также его пособников Александра Стародубцева и Геннадия Еременко. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказала Петренко.

По версии следствия, с декабря 2018 года по февраль 2019 года судья Стародубцев со своим сыном Александром и Геннадием Еременко требовал от предпринимателя 64 млн рублей якобы для передачи в качестве взятки судьям Краснодарского краевого суда за принятие решения по административному делу, в котором потерпевший представлял интересы собственников спорных земельных участков. В феврале 2019 года судья был задержан сотрудниками ФСБ при передаче денег.

Уголовное дело в отношении Стародубцева возбуждено в октябре прошлого года. "Расследование осложнялось наличием у обвиняемых между собой родственных связей, уничтожением и сокрытием ими следов преступления, выдвижением версий о непричастности к инкриминируемому деянию, которые в ходе расследования опровергнуты", - добавили представитель СК. Все фигуранты арестованы.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Сообщение о минировании самолета Москва - Уфа оказалось ложным
Взрывных устройств на борту самолета не обнаружили
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС