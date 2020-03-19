Экс-судья на Кубани пойдет под суд за мошенничество на 64 млн рублей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего судьи Анапского районного суда Владимира Стародубцева, обвиняемого в мошенничестве на 64 млн рублей, направлено в суд. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), а также его пособников Александра Стародубцева и Геннадия Еременко. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказала Петренко.

По версии следствия, с декабря 2018 года по февраль 2019 года судья Стародубцев со своим сыном Александром и Геннадием Еременко требовал от предпринимателя 64 млн рублей якобы для передачи в качестве взятки судьям Краснодарского краевого суда за принятие решения по административному делу, в котором потерпевший представлял интересы собственников спорных земельных участков. В феврале 2019 года судья был задержан сотрудниками ФСБ при передаче денег.

Уголовное дело в отношении Стародубцева возбуждено в октябре прошлого года. "Расследование осложнялось наличием у обвиняемых между собой родственных связей, уничтожением и сокрытием ими следов преступления, выдвижением версий о непричастности к инкриминируемому деянию, которые в ходе расследования опровергнуты", - добавили представитель СК. Все фигуранты арестованы.