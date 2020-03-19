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Сообщение о минировании самолета Москва - Уфа оказалось ложным

Взрывных устройств на борту самолета не обнаружили

УФА, 19 марта. /ТАСС/. Информация о минировании самолета рейса Москва - Уфа после проверки не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта.

"Рейс авиакомпании S7 №1135 Домодедово - Уфа приземлился. Усиленный досмотр произведен в полном объеме, взрывных устройств не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг анонимное сообщение об угрозе взрыва самолетов, следовавших рейсами Казань - Москва, Уфа - Москва, поступило в аэропорт Шереметьево. Аналогичное сообщение поступило в Домодедово. Неизвестные сообщили о "минировании" рейсов Санкт-Петербург - Москва, Москва - Уфа, Новосибирск - Москва и Москва - Сочи. Еще одно сообщение касалось самолета рейса Москва - Пермь, который подал сигнал тревоги.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать с 3 марта. За это время были "заминированы" 30 рейсов. Все угрозы оказались ложными. До сегодня рекордным по количеству "заминированных" бортов стало 17 марта, когда проверялись сразу шесть рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

Теги
РоссияБашкортостан
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