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Дело историка Олега Соколова
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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу историка Соколова

Согласно ему, Соколов совершил убийство аспирантки Анастасии Ещенко на почве взаимной ревности, не находясь в состоянии необходимой обороны
Олег Соколов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Олег Соколов
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, сообщил журналистам в четверг его адвокат Александр Почуев.

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"Генпрокуратура утвердила обвинительный акт по делу историка Соколова. Особой жестокости, надругательств над телом жертвы не установлено. Также не подтверждены ложные обвинения в истязаниях других якобы жертв", - сказал адвокат.

Согласно обвинительному заключению, которое процитировал Почуев, Соколов совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности.

"Согласно обвинительному заключению, преступление Соколовым О. В. совершено в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности, при этом его действия, направленные на умышленное причинение смерти Ещенко А. О., не связаны с нахождением Соколова в состоянии необходимой обороны либо с превышением ее пределов", - процитировал документ адвокат.

Ранее защитник рассказал ТАСС, что вопрос об этапировании из Москвы в Петербург Соколова, который на данный момент находится в столичном СИЗО, решится в течение недели. Суд в Петербурге может начать рассматривать дело без личного присутствия историка, он будет участвовать по видеоконференцсвязи, отмечал Почуев. Защитник не исключает, что это связано с мерами, предпринятыми из-за коронавирусной инфекции.

18 марта Верховный суд принял постановление об ограничении рассмотрения уголовных и других категорий дел российскими судами, а также доступа посетителей в суды из-за коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияДело историка Олега Соколова
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