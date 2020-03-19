Росгвардейцы задержали несколько протестующих против строительства Юго-Восточной хорды

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали несколько человек, которые протестуют против строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в столичном районе Коломенское. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Весь день в течение четверга шло противостояние между сотрудниками Росгвардии, полиции с одной стороны и протестующими - с другой. Противники строительства не дают проехать строительной технике, а правоохранители их пытаются оттеснить от дороги. Недавно были задержаны несколько протестующих, для этого одним из стражей порядка был применен газовый баллончик", - сказал собеседник агентства, не уточнив количество задержанных.