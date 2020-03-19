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Росгвардейцы задержали несколько протестующих против строительства Юго-Восточной хорды

Во время задержания активистов один из сотрудников Росгвардии применил газовый баллончик, сообщил источник в правоохранительных органах

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали несколько человек, которые протестуют против строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в столичном районе Коломенское. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Весь день в течение четверга шло противостояние между сотрудниками Росгвардии, полиции с одной стороны и протестующими - с другой. Противники строительства не дают проехать строительной технике, а правоохранители их пытаются оттеснить от дороги. Недавно были задержаны несколько протестующих, для этого одним из стражей порядка был применен газовый баллончик", - сказал собеседник агентства, не уточнив количество задержанных.

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Власти Москвы в 2018 году приняли решение о строительстве Юго-Восточной хорды - трассы длиной 28 км с мостом через Москву-реку и многоуровневыми развязками. Московский завод полиметаллов, расположенный недалеко от траектории будущей хорды, в 1950-1960-е годы складировал на своем заднем дворе радиоактивные отходы, позднее эта загрязненная территория была возвращена городу.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что выявленные в ходе дополнительных исследований незначительные следы загрязнения на склоне Москвы-реки за территорией завода полиметаллов, по мнению специалистов, не препятствуют стройке. Однако в период строительства будет осуществляться постоянный радиационный мониторинг. По словам мэра, даже если будут обнаружены следы радиации, загрязненные грунты вывезут из Москвы и поместят в специальные хранилища.

Тем не менее активисты протестуют против строительства, утверждая, что его начало может привести к радиоактивному заражению прилегающей территории.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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